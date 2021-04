Vaccini, Figliuolo: «Richiamo AstraZeneca sicuro». Ipotesi ciclo Pfizer a 42 giorni, ieri 300 mila dosi ma resta ritardo over 70 (Di venerdì 9 aprile 2021) «Non c'è alcun problema nel fare la seconda dose di AstraZeneca», prova a rassicurare il generale Francesco Figliuolo i quasi due milioni e mezzo di italiani che hanno... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 9 aprile 2021) «Non c'è alcun problema nel fare la seconda dose di», prova a rassicurare il generale Francescoi quasi due milioni e mezzo di italiani che hanno...

Advertising

fattoquotidiano : #Vaccini: Draghi se la prende con i 'giovani' che saltano la fila. Ma non c'era il piano Figliuolo? Sul Fatto di do… - fattoquotidiano : Coronavirus, Gimbe: “Lenta discesa dei casi e situazione degli ospedali critica. Obiettivi del piano vaccini di Fig… - RegioneER : #Covid. Ieri 30mila somministrazioni #vaccino, prima dose per il 73% degli over80, da lunedì via alle prenotazioni… - pinklight22 : RT @PaulLamanski: @meb Grazie al cazzo! Praticamente avete fatto cadere conte quando i vaccini erano in viaggio! P.s. con figliuolo funzi… - GiusyOcchionero : Francia 510mila somministrazioni di vaccini in un giorno;Germania 720mila.L'Italia fa i conti con 2,4 milioni di va… -