Vaccini Covid, la storia: "Io disabile, ma nel sistema di prenotazione della Lombardia il mio nome non c'è. E non sono l'unico"

In Lombardia a partire da oggi 9 aprile sono iniziate le prenotazioni dei Vaccini per i disabili ma qualcosa non sta andando per il verso giusto. Ci sono segnalazioni di problemi. "Sveglio fino a mezzanotte per prenotare il vaccino, e il mio nome non risulta inserito tra quelli titolari di legge 104 (prevista per le persone con grave disabilità, ndr), cosa che invece ho da quando sono nato. Nelle liste il mio nome non c'è. Mica solo il mio, perché vedo dai commenti su Facebook di non essere l'unico. Panico, vero, il panico di uno che dopo un anno chiuso in casa vede l'orizzonte e all'improvviso tagliano ai titoli di coda". Questo è quanto ha denunciato Simone Gambirasio sul suo profilo Facebook. Il direttore di Ledha, Giovanni Merlo, contattato da

