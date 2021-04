Vaccini ad anziani e fragili e il caso AstraZeneca: come cambia la campagna vaccinale (Di venerdì 9 aprile 2021) “Smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani o i ragazzi”. L’appello arriva direttamente dal premier Mario Draghi che ieri, in una conferenza stampa convocata a sorpresa, ha fissato gli obiettivi della campagna vaccinale: da oggi la priorità sono gli anziani e le categorie fragili. Nel ribadirlo l’ex presidente della Bce attacca chi in queste settimana ha saltato la fila. “Mi chiedo con quale coscienza lo faccia”, si interroga il premier. Che conferma l’obiettivo delle 500mila vaccinazioni al giorno, ribadendo che la disponibilità dei Vaccini non è calata. Nelle prossime ore il generale Figliuolo dovrebbe emanare una direttiva che imporrà alle Regioni di vaccinare le persone fragili e anziane. Intanto avanza l’ipotesi di aperture scaglionate in base alla percentuale ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) “Smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani o i ragazzi”. L’appello arriva direttamente dal premier Mario Draghi che ieri, in una conferenza stampa convocata a sorpresa, ha fissato gli obiettivi della: da oggi la priorità sono glie le categorie. Nel ribadirlo l’ex presidente della Bce attacca chi in queste settimana ha saltato la fila. “Mi chiedo con quale coscienza lo faccia”, si interroga il premier. Che conferma l’obiettivo delle 500mila vaccinazioni al giorno, ribadendo che la disponibilità deinon è calata. Nelle prossime ore il generale Figliuolo dovrebbe emanare una direttiva che imporrà alle Regioni di vaccinare le personee anziane. Intanto avanza l’ipotesi di aperture scaglionate in base alla percentuale ...

