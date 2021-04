Vaccinazioni Lazio, D’Amato: “In arrivo solo 18mila dosi Johnson&Johnson, non verrà fatto in farmacia” (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo la conferenza stampa di Draghi, di ieri pomeriggio, e la sua sicurezza sulla disponibilità delle dosi arriva una brutta notizia. Il vaccino prodotto da Johnson&Johnson ha più che dimezzato la prima fornitura per il Lazio: se inizialmente sarebbero dovute arrivare 40mila dosi adesso, tra il 18 e il 19 aprile, arriveranno circa 18mila dosi. Leggi anche: Quali sono le differenze tra i vaccini AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson Johnson&Johnson: “Le farmacie non possono partire” Le dosi fornite dalla J&J non saranno quindi sufficienti per essere distribuite alle farmacie e ai medici di famiglia, com’era in programma all’inizio. L’assessore D’Amato, in un’intervista al Corriere della Sera, ha addirittura dichiarato che «queste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo la conferenza stampa di Draghi, di ieri pomeriggio, e la sua sicurezza sulla disponibilità dellearriva una brutta notizia. Il vaccino prodotto da Johnson&Johnson ha più che dimezzato la prima fornitura per il: se inizialmente sarebbero dovute arrivare 40milaadesso, tra il 18 e il 19 aprile, arriveranno circa. Leggi anche: Quali sono le differenze tra i vaccini AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson Johnson&Johnson: “Le farmacie non possono partire” Lefornite dalla J&J non saranno quindi sufficienti per essere distribuite alle farmacie e ai medici di famiglia, com’era in programma all’inizio. L’assessore, in un’intervista al Corriere della Sera, ha addirittura dichiarato che «queste ...

nzingaretti : Nel Lazio viaggiamo su una media di 26-27 mila vaccinazioni al giorno. Se ci fossero i vaccini ne potremmo fare il… - lucatelese : Il Lazio ha già finito le dosi perché sta andando troppo veloce nelle vaccinazioni. Un po’ di legittimo orgoglio. #Fontana - CorriereCitta : Vaccinazioni Lazio, D’Amato: “In arrivo solo 18mila dosi Johnson&Johnson, non verrà fatto in farmacia” - La7tv : #lariachetira Alessio D'Amato (Assessore Sanità Regione Lazio): 'Per come siamo organizzati noi potremmo fare il do… - happyproudpuppy : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Ieri nel giorno di Pasquetta 18649 mila vaccinazioni. Rappresentano oltre il… -