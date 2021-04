Usa | ritirate ‘scarpe di Satana’ | accordo tra artisti e Nike

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo quanto riportato dalla Bbc, laha annunciato che il collettivoco di Brooklyn ha accettato di richiamare dalla vendita la collazione di scarpe create da loro. Ledi Satana‘, questo è il loro nome, conterrebbero una goccia di sangue umano nelle suole. Gli acquirenti saranno rimborsati dal gruppo Lil Nas X ha lanciato un paio disataniche “su misura”. Non si tratta di un prodotto ufficiale – non lo troverete in nessun negozio –, ma di un design su misura creato dal collettivoco di New York MSCHF. Di questa scarpa ne sono state prodotte solo 666 paia e sono state vendute al prezzo di 1.018 dollari. Il modello è basato sulle Air Max 97, decorate con un pentagramma di bronzo, una croce rovesciata e una goccia di vero sangue umano (donato dai membri del ...