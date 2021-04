USA | prezzi alla produzione marzo sopra attese

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Si confermano in crescita iUSA a. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), isono cresciuti dell’1% su mese rispetto al +0,5% del mese precedente e delledegli analisti. Su base annua ihanno registrato un incremento del 4,2%il consensus (+3,8%) ed in rafforzamento rispetto al +2,8% del mese precedente. Idei beni e servizi “core”, ovvero l’indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell’energia, segnano un +0,7% su mese rispetto al +0,2% precedente e atteso dal consensus, mentre su anno registrano un +3,1% dal +2,5% precedente e dal +2,7% atteso.

Si confermano in crescita ialla produzionea marzo. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS) , ialla produzione sono cresciuti dell'1% su mese rispetto al +0,5% del mese precedente e delle attese ...La componente "core" - quella depurata dalle componenti piu' volatili rappresentate daidei beni alimentari ed energetici - e' cresciuta dello 0,7% rispetto al mese precedente, contro ...In calendario alle 14.30 ora italiana l’indice dei prezzi alla produzione Usa, tra gli indicatori più importanti per monitorare il trend dell’inflazione Usa. Nella sessione di ieri l’indice S&P 500 è ...USA, Prezzi produzione in marzo su base annuale (YoY) +4,2%, in aumento rispetto al precedente +2,8% (la previsione era +3,8%).