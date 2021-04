Usa | Biden presenta il piano per il budget federale 2022 | chiesti 1 | 5 mila miliardi di dollari

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Il presidente americano Joeha chiesto al Congresso di approvare unper ildi 1,5di, una cifra superiore a quella stanziata per il 2021 dell’8%. Si tratta del primo passo verso la stesura deldi spesa annuale statunitense che verrà discusso nelle prossime settimane. Le richiesta di maggiore spesa riguardano soprattutto l’istruzione, l’edilizia residenziale pubblica, la lotta al coronavirus e quella ai cambiamenti climatici. In particolare, nei piani della Casa Bianca – oltre a non prevedere incrementi nei fondi destinati alla difesa – c’è un aumento delle risorse da destinare al Dipartimento dell’Istruzione pari a circa il 41% in più rispetto alla sua dotazione attuale, raggiungendo ...

In questo ambito il presidenteha chiesto 8,7 miliardi di dollari per i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDCP). Nella proposta di budget anche 69 miliardi di dollari per ...La proposta diper l'anno fiscale 2022, che iniziera' il primo ottobre, comprende 1,2 miliardi di dollari per la sicurezza e le infrastrutture alle frontiere, ma c'e' l'esplicito rifiuto di ...(Teleborsa) - Il presidente americano Joe Biden ha chiesto al Congresso di approvare un budget federale per il 2022 di 1,5 mila miliardi di dollari, una cifra superiore a quella stanziata per il 2021 ...Nella manovra di bilancio varata per il 2022 dal neo presidente americano Joe Biden sono stati eliminati anche i fondi a favore della costruzione del muro ai confini tra Usa e Mes ...