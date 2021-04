Uomini e Donne, l’ex dama Valentina Autiero si scaglia contro Samantha Curcio e Luca Cenerelli: ecco perché (Di venerdì 9 aprile 2021) l’ex dama del Trono over di Uomini e Donne Valentina Autiero ha commentato su Instagram la puntata del dating show di Canale 5 andata in onda giovedì 8 aprile e non ha risparmiato critiche molto dure alla tronista Samantha Curcio, e non solo. A suscitare la reazione della Autiero sono state delle esternazioni di Samantha rivolte ai suoi corteggiatori. Durante un’esterna con Bohgan, che lavora come muratore, la tronista si è lasciata andare ad alcune riflessioni su un altro corteggiare. La ragazza ha espresso dei dubbi su Alessio in merito alla sua condizione economica. Secondo la tronista il ragazzo, avendo sempre avuto una vita agiata, e avendo un’occupazione sicura nell’attività di famiglia, potrebbe essere meno ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 aprile 2021)del Trono over diha commentato su Instagram la puntata del dating show di Canale 5 andata in onda giovedì 8 aprile e non ha risparmiato critiche molto dure alla tronista, e non solo. A suscitare la reazione dellasono state delle esternazioni dirivolte ai suoi corteggiatori. Durante un’esterna con Bohgan, che lavora come muratore, la tronista si è lasciata andare ad alcune riflessioni su un altro corteggiare. La ragazza ha espresso dei dubbi su Alessio in merito alla sua condizione economica. Secondo la tronista il ragazzo, avendo sempre avuto una vita agiata, e avendo un’occupazione sicura nell’attività di famiglia, potrebbe essere meno ...

