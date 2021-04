Uomini e Donne, anticipazioni 9 aprile: Massimiliano sempre più lontano da Vanessa, c’entra la nuova corteggiatrice Federica (Di venerdì 9 aprile 2021) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di venerdì 9 aprile 2021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e Donne, cosa è successo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 aprile 2021)della puntata didi venerdì 92021. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. Laversione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Ma vediamo cosa accadrà nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., cosa è successo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - carlaruocco1 : Al di là della gaffe diplomatica, non si tratta solo di #istituzioni e #politica, anche ad una riunione di condomin… - Paolo66340214 : Non riesco a capacitarmi di come il 19% del Paese voti un Partito le cui priorità sono 1) incentivare gli sbarchi c… - Jiminah50086989 : RT @btsnewsitalia: L'azienda ha condotto il sondaggio come riconoscimento dello stato dei K-contenuti nel mercato globale, rivolgendosi a 1… -