Uncharted | Spider-Man e non solo | i film Sony arriveranno su Netflix | c’è l’accordo – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

alien_sick : UNCHARTED, IL SEQUEL DI VENOM E SPIDERMAN INTO THE SPIDER-VERSE SU NETFLIX URLO - antoninoethan : Colpaccio per Netflix e in hype per Spider-Verse 2, mentre son curioso per Uncharted. Morbius? Boh, vedremo, ma ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Uncharted Spider

I primi titoli a godere del nuovo accordo di distribuzione saranno Morbius ,, Bullet Train e Into the- Verse 2 ( qui potete trovare il Blu - ray di- Man " Un Nuovo Universo)...Dunque, una volta che Morbius,, Bullet Train con Brad Pitt e il sequel animato di- Man: Un nuovo universo saranno approdati al cinema, si potranno vedere in digitale sul servizio ...Film in arrivo come Morbius e Uncharted sono specificamente inclusi in questo accordo, mentre Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home non lo sono. Secondo New York Times, Sony produrrà ...Sony e Netflix hanno stretto un accordo: i film della compagnia giapponese, come Uncharted, Spider-Man e non solo, arriveranno sul servizio di streaming.. Sony ha stretto un accordo pluriennale con ...