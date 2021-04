Una Vita | l' addio di Lolita alla soap | «Chi l' ha provato lo sa»

Advertising

caritas_milano : È giunto il momento di riconoscere che i mercati non si governano da soli Non possiamo accontentarci di tornare a… - welikeduel : 'Nonostante una grande attenzione, ho avuto il Covid-19 e sono finito in rianimazione. I medici mi hanno letteralme… - matteosalvinimi : Sacrosante parole di Rita Dalla Chiesa. Una lezione di civiltà a chi si permette di fare affermazioni arroganti, pe… - mariomarengo : RT @ROBZIK: Una delle foto più belle di oltre 73 anni di vita insieme. Nel 2003 il Principe #Filippo indossa la divisa di Guardia della Reg… - FollettoGigante : RT @ROBZIK: Una delle foto più belle di oltre 73 anni di vita insieme. Nel 2003 il Principe #Filippo indossa la divisa di Guardia della Reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita

"Sei stato il primo sportivo della famiglia, ciclista per, hai percorso non so quante centinaia di migliaia di km e te ne sei andato proprio così, investito sulla tua bici, a 100 metri da ..." Don Giuseppe erapersona dalla battuta pronta, dal carattere gioviale, penso di poter dire un uomo limpido e umile " riflette mons. Giorgio Lise, delegato vescovile per laconsacrata e ...L'annuncio drammatico su Instagram: «Hai percorso non so quante centinaia di migliaia di km e te ne sei andato proprio così, investito sulla tua bici, a 100 metri da casa tua» ..."Don Giuseppe era una persona dalla battuta pronta, dal carattere gioviale, penso di poter dire un uomo limpido e umile – riflette mons. Giorgio Lise, delegato vescovile per la vita consacrata e ...