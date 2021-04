Una Vita anticipazioni spagnole, Cinta incinta in Argentina! (Di venerdì 9 aprile 2021) Le puntate spagnole di Una Vita questa volta ci raccontano che Cinta ed Emilio sono diventati marito e moglie e che in seguito i due decideranno di trasferirsi in Argentina. Purtroppo però i due neo sposi dovranno affrontare due prove molto difficili che la Vita ha riservato loro. Infatti le trame rivelano che la Dominguez scoprirà di essere in attesa di un bambino e per questo sarà costretta a lasciare il lavoro, con le relative conseguenze. In seguito a questa lieta notizia Emilio e Cinta saranno colpiti da una tragedia inaspettata. Che cosa succederà ? Ecco cosa ci mostrano i video spagnoli!! Trame spagnole Una Vita, Emilio in Cinta in Argentina? Mentre la storia tra Camino e Maite si risolve molto lentamente, con la decisione della ragazza di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 aprile 2021) Le puntatedi Unaquesta volta ci raccontano cheed Emilio sono diventati marito e moglie e che in seguito i due decideranno di trasferirsi in Argentina. Purtroppo però i due neo sposi dovranno affrontare due prove molto difficili che laha riservato loro. Infatti le trame rivelano che la Dominguez scoprirà di essere in attesa di un bambino e per questo sarà costretta a lasciare il lavoro, con le relative conseguenze. In seguito a questa lieta notizia Emilio esaranno colpiti da una tragedia inaspettata. Che cosa succederà ? Ecco cosa ci mostrano i video spagnoli!! TrameUna, Emilio inin Argentina? Mentre la storia tra Camino e Maite si risolve molto lentamente, con la decisione della ragazza di ...

