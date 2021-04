Una vita, anticipazioni 12-17 aprile: Felipe investito da un’auto (Di venerdì 9 aprile 2021) Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate di Una vita, nello specifico quelle in onda da lunedì 12 a sabato 17 aprile. Maite farà ritorno ad Acacias, mentre Felipe verrà investito da un’automobile proprio nel momento in cui si starà recando al processo contro Andrade. L’avvocato verserà in condizioni critiche. Si salverà? Una vita, trame 12-17 aprile: Maite torna ad Acacias Nel corso delle puntate di Una vita che vedremo in onda su canale 5 da lunedì 12 aprile, vedremo che Ursula farà ritorno nel quartiere, destando il malumore di tutti i vicini. Santiago intanto, dopo aver saputo che è stato Felipe a trovare il lavoro presso l’ambasciata a Marcia, vieterà alla moglie di accettare il lavoro e le ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate di Una, nello specifico quelle in onda da lunedì 12 a sabato 17. Maite farà ritorno ad Acacias, mentreverràdamobile proprio nel momento in cui si starà recando al processo contro Andrade. L’avvocato verserà in condizioni critiche. Si salverà? Una, trame 12-17: Maite torna ad Acacias Nel corso delle puntate di Unache vedremo in onda su canale 5 da lunedì 12, vedremo che Ursula farà ritorno nel quartiere, destando il malumore di tutti i vicini. Santiago intanto, dopo aver saputo che è statoa trovare il lavoro presso l’ambasciata a Marcia, vieterà alla moglie di accettare il lavoro e le ...

