Una cosa è certa, dimenticheremo a fatica Barbie Tris di primi e Posaman (Di venerdì 9 aprile 2021) Com’è finito LOL: Chi ride è fuori? Con una conclusione degna di un vero thriller. Dopo le polemiche innescate dalle potenzialità comiche dello show, con gli artisti ad attaccare Aldo Grasso su Twitter, Prime Video, Fedez e Mara Maionchi si sono sfregati le mani. Le sei puntate di LOL, le ultime due disponibili in streaming da ieri, sono state un successo clamoroso. I 10 comici concorrenti di “LOL: Chi ride è fuori” guarda le foto Merito soprattutto dei 10 comici chiamati a partecipare all’esilarante gioco al massacro, che prevede di non ridere per sei ore consecutive. Vincitore contro ogni previsione ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 aprile 2021) Com’è finito LOL: Chi ride è fuori? Con una conclusione degna di un vero thriller. Dopo le polemiche innescate dalle potenzialità comiche dello show, con gli artisti ad attaccare Aldo Grasso su Twitter, Prime Video, Fedez e Mara Maionchi si sono sfregati le mani. Le sei puntate di LOL, le ultime due disponibili in streaming da ieri, sono state un successo clamoroso. I 10 comici concorrenti di “LOL: Chi ride è fuori” guarda le foto Merito soprattutto dei 10 comici chiamati a partecipare all’esilarante gioco al massacro, che prevede di non ridere per sei ore consecutive. Vincitore contro ogni previsione ...

Fedez : Comunque volevo dirvi una cosa...So Fedez! - NetflixIT : Ci sono Lali e Miguel che vorrebbero dirvi una cosa ???? - borghi_claudio : In effetti così come siamo stati generosi con @byoblu ogni tanto sarebbe cosa buona e giusta fare una donazione a… - puporiccio : RT @ADVBX: @sandroid76 nel tweet ho dimenticato/cancellato la parte 'immaginate se una cosa del genere la facesse la cina', non volevo fare… - alicepranzo85 : RT @giaddxangel: commenta e ti mando una gif di lou?? ??scrivete qualcosa PRIMA del voto, il voto deve essere l’ultima cosa scritta nel twe… -