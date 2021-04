Un volo fatale sulla rotta della vita di Michele Porcelli

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’operatore dell’emittente televisiva LaC News24, originario di Limbadi, mentre stava facendo delle riprese con un drone a Buonvicino (Cosenza), precipita in un dirupo e perde la. Domani mattina, sabato 10 aprile, alle 11, si celebrano le esequie nella chiesa di San pantaleone di Limbadi. “Lalo ha tradito nel pieno delle sue energie esua creatività”. Sono le parole commemorative sul manifesto che annuncia la dipartita di, avvenuta ieri mattina a Buonvicino (Cosenza) mentre stava facendo delle riprese. Il drone che stava guidando si scontra con un uccello, perde il controllo e va a finire su un albero. Ed è da quell’albero che ladiprecipita verso il precipizio. Sono di quelle tragiche fatalità che lasciano ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : volo fatale

Il Giorno

E' l'anno (il 2002) del 5 maggioall'Inter , quando la squadra di Cuper e Ronaldo e Vieri ... Finì che nelle ultime giornate i rossoneri spiccarono il, approfittando di qualche passo falso ...... l'uomo stava cercando di recuperare le chiavi della propria abitazione al momento del... perdendo l'equilibrio e schiantandosi al suolo dopo undi circa 15 metri. L'impatto ha provocato la ...L'operatore dell'emittente televisiva LaC News24, originario di Limbadi, mentre stava facendo delle riprese con un drone a Buonvicino (Cosenza), precipita in ...AGRIGENTO - Tragedia nella sede distaccata del Giardino Botanico di Agrigento, situata in via Demetra: un uomo di circa 60 anni, P.F., dipendente ...