Un pro di FIFA e un manager di EA Sports in carcere per essersi travestiti da anziani per ricevere il vaccino contro il COVID-19 (Di venerdì 9 aprile 2021) L'eSports latino-americano ha preso una discreta dose di batoste negli ultimi giorni: prima c'è stata la frode che ha coinvolto i campioni del Valorant Masters LDM ESports, e ora un caso in cui due veterani della scena FIFA sono stati catturati usando false identità per ottenere il vaccino contro il COVID-19. Rubén Zerecero, noto per essere stato uno dei migliori giocatori di FIFA dell'America Latina negli ultimi due decenni, e Christian Nieva che ha lavorato per EA come Campaign manager di FIFA in quella regione, sono stati arrestati il pomeriggio del 27 marzo in Messico. Ciò è avvenuto dopo che entrambi si sono recati in un centro di vaccinazione a Coyoacán, Città del Messico, dove ciascuno di loro ha esibito documenti falsi, tra cui ...

