Un Posto al Sole, trama 9 aprile: la resa dei conti (Di venerdì 9 aprile 2021) trama Un Posto al Sole 9 aprile 2021 con una chiusura di settimana tra dubbi e decisione che cambieranno il destino di tutti i protagonisti. Franco in difficoltà Ultima puntata della settimana Un Posto al Sole oggi 9 aprile con non pochi colpi di scena che cambieranno alcune dinamiche dei protagonisti. Ma facciamo un piccolo passo indietro, infatti sappiamo bene che Franco Boschi sta collaborando con Roberto Ferri per capire chi sia il sabotatore dei cantieri. Mentre l'imprenditore si divide tra questa incertezza e la salute del figlio Filippo, non trova pace e vuole scoprire chi sia ad aver creato tutto questo caos. Per Franco la situazione sta diventando molto difficile da sostenere e nella puntata di Un Posto al Sole oggi ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 aprile 2021)Unal2021 con una chiusura di settimana tra dubbi e decisione che cambieranno il destino di tutti i protagonisti. Franco in difficoltà Ultima puntata della settimana Unaloggi 9con non pochi colpi di scena che cambieranno alcune dinamiche dei protagonisti. Ma facciamo un piccolo passo indietro, infatti sappiamo bene che Franco Boschi sta collaborando con Roberto Ferri per capire chi sia il sabotatore dei cantieri. Mentre l'imprenditore si divide tra questa incertezza e la salute del figlio Filippo, non trova pace e vuole scoprire chi sia ad aver creato tutto questo caos. Per Franco la situazione sta diventando molto difficile da sostenere e nella puntata di Unaloggi ...

