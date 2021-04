UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 12 aprile 2021 (Di venerdì 9 aprile 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 12 aprile 2021: Leggi anche: Un POSTO al SOLE: cosa succede a FRANCO? E cosa c’è dietro? anticipazioni Ormai Franco (Peppe Zarbo) si è fatto un’idea precisa e indaga sempre di più su Ernesto Gargiulo (Franco Pinelli), credendo fortemente che sia proprio lui il responsabile dei sabotaggi ai Cantieri. Tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) sembra esserci stato ultimamente un certo riavvicinamento, ma ciò potrebbe ora subire una piccola battuta d’arresto. La giovane Speranza Altieri (MariaSOLE Di Maio) è molto sensuale e Guido (Germano Bellavia) capisce in fretta che questo potrebbe trasformare la nuova arrivata in una presenza non ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 9 aprile 2021)di Unalin onda12: Leggi anche: Unal: cosa succede a FRANCO? E cosa c’è dietro?Ormai Franco (Peppe Zarbo) si è fatto un’idea precisa e indaga sempre di più su Ernesto Gargiulo (Franco Pinelli), credendo fortemente che sia proprio lui il responsabile dei sabotaggi ai Cantieri. Tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) sembra esserci stato ultimamente un certo riavvicinamento, ma ciò potrebbe ora subire una piccola battuta d’arresto. La giovane Speranza Altieri (MariaDi Maio) è molto sensuale e Guido (Germano Bellavia) capisce in fretta che questo potrebbe trasformare la nuova arrivata in una presenza non ...

