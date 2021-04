Un passo dal cielo 6: ecco dove si trovano tutti i luoghi incantati della fiction (Di venerdì 9 aprile 2021) Vediamo insieme dove è stata girata l’amata fiction che tiene incollati al televisore moltissimi italiani, ovvero Un passo dal cielo 6. I posti incantati della fiction Un passo dal cielo 6La fiction che vede al centro delle storie il bel capitano della forestale si chiama Un passo dal cielo e mostra dei luoghi davvero incantanti e bellissimi. Cerchiamo di capire bene dove sono stati girati e se possiamo andare a visitarli anche noi. I luoghi della fiction Iniziamo con il dire che rispetto alle precedenti edizioni dove le scene venivano girate in ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 aprile 2021) Vediamo insiemeè stata girata l’amatache tiene incollati al televisore moltissimi italiani, ovvero Undal6. I postiUndal6Lache vede al centro delle storie il bel capitanoforestale si chiama Undale mostra deidavvero incantanti e bellissimi. Cerchiamo di capire benesono stati girati e se possiamo andare a visitarli anche noi. IIniziamo con il dire che rispetto alle precedenti edizionile scene venivano girate in ...

Advertising

crocerossa : ??Nella #GiornataMondialeDellaSalute anche la CRI sottoscrive la dichiarazione #VaccineEquity del @WHO. Un passo fon… - lucaChikovani : Ci vediamo questa sera su @RaiUno alle 21:25 con Un Passo Dal Cielo 6, conoscerete il mio personaggio Enrico Costa… - fattoquotidiano : Alitalia a un passo dal baratro, corsa contro il tempo. Gli aiuti a rilento: buste paga anche di pochi euro. “L’Ue… - PIERPAOLONERI : RT @mariamacina: Il governo Draghi ha deciso di modificare drasticamente l'assetto dei Centri per l'impiego. Il primo passo è il commissari… - Toni_ct_1 : RT @Rossy4618: ??A un passo dal possibile A un passo da te Paura di decidere Paura di me. Di tutto quello che non so Di tutto quello che no… -