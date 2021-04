Un passo dal cielo 6 anticipazioni terza puntata: il risveglio di Dafne (Di venerdì 9 aprile 2021) Quanti colpi di scena nella puntata di Un passo dal cielo 6 andata in onda ieri, e molte cose ancora devono succedere tra i monti. Ne vedremo davvero delle belle e per questo iniziamo con le anticipazioni che ci svelano la trama della terza puntata di Un passo dal cielo 6-I Guardiani che torna in onda il 15 aprile 2021. Come avrete visto per il momento Francesco ha messo da parte la decisione di partire in missione, come avrebbe voluto Emma, con i loro amati lupi. Resta con i suoi amici anche per cercare di capire che cosa è successo a Dafne e se la giovane mamma avesse davvero un legame con la sua defunta moglie. Come abbiamo visto nel promo, che ci annuncia quello che accadrà nella terza puntata di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 aprile 2021) Quanti colpi di scena nelladi Undal6 andata in onda ieri, e molte cose ancora devono succedere tra i monti. Ne vedremo davvero delle belle e per questo iniziamo con leche ci svelano la trama delladi Undal6-I Guardiani che torna in onda il 15 aprile 2021. Come avrete visto per il momento Francesco ha messo da parte la decisione di partire in missione, come avrebbe voluto Emma, con i loro amati lupi. Resta con i suoi amici anche per cercare di capire che cosa è successo ae se la giovane mamma avesse davvero un legame con la sua defunta moglie. Come abbiamo visto nel promo, che ci annuncia quello che accadrà nelladi ...

