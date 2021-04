Ufficiale | lo Stoccarda blinda Mangala fino al 2024

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 aprile 2021) Lo, squadra che in questo momento occupa l’ottavo porto in classifica in Bundesliga, ha rinnovatoa giugnoil contratto di Orel. Il mediano classe ’98, che è anche un perno di questa squadra, è stato cosìto dal club biancorosso. @J8 #VfB pic.twitter.com/xJJVCKDINl — VfB Stuttgart (@VfB) April 9, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.