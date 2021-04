Ue: incontro Draghi-Gentiloni su situazione economica europea (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Commissario Ue per gli Affari economici e finanziari Paolo Gentiloni per discutere dell'attuale situazione economica europea. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Commissario Ue per gli Affari economici e finanziari Paoloper discutere dell'attuale

Advertising

borghi_claudio : Alla fine le cose essenziali (per me) della #conferenzastampa di #Draghi sono state anticipate e decise nell'incont… - pierofassino : Al termine dell'incontro con Draghi, Salvini ha dichiarato di aver 'condiviso con il Presidente che le riaperture s… - LegaSalvini : ++ OGGI INCONTRO SALVINI-DRAGHI ++ Nel pomeriggio il leader della Lega Matteo #Salvini incontrerà il Presidente de… - gaetano19762010 : RT @pierofassino: Al termine dell'incontro con Draghi, Salvini ha dichiarato di aver 'condiviso con il Presidente che le riaperture si devo… - saraosalvatore : RT @ChiodiDonatella: #ZONAGIALLA PER ALMENO SEI #REGIONI NON È UNA BESTEMMIA: PARLANO I #DATI E #SALVINI PARLA CON #DRAGHI C'è la disponib… -