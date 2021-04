Ue: incontro Draghi-Gentiloni su situazione economica europea (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Commissario Ue per gli Affari economici e finanziari Paolo Gentiloni per discutere dell’attuale situazione economica europea. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Commissario Ue per gli Affari economici e finanziari Paoloper discutere dell’attuale. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

borghi_claudio : Alla fine le cose essenziali (per me) della #conferenzastampa di #Draghi sono state anticipate e decise nell'incont… - pierofassino : Al termine dell'incontro con Draghi, Salvini ha dichiarato di aver 'condiviso con il Presidente che le riaperture s… - LegaSalvini : ++ OGGI INCONTRO SALVINI-DRAGHI ++ Nel pomeriggio il leader della Lega Matteo #Salvini incontrerà il Presidente de… - marco_maffeis : RT @RetePaceDisarmo: Le istanze del mondo pacifista in vista del prossimo Piano di ripresa e resilienza su @Avvenire_Nei Settanta Ong de… - gred_vet : @LegaSalvini Istanze del mondo pacifista per prossimo Piano di ripresa e resilienza su @Avvenire_Nei 70 Ong della… -