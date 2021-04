Udinese, Gotti: «Ho una squadra desiderosa di ricominciare a fare punti» (Di venerdì 9 aprile 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia del match contro il Torino: le sue parole Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia del match contro il Torino. Le sue parole. Che tipo di reazione si aspetta dalla squadra dopo le sconfitte con Lazio e Atalanta? So di avere una squadra che vuole ricominciare a fare punti. Possiamo dire che quella di domani sarà la prima gara di un mini ciclo che darà molte indicazioni su come potrà concludersi il campionato dell’Udinese? Quando gli allenatori dicono di dover pensare a una gara per volta non è una frase fatta, ma un concetto: l’idea di focalizzare tutta ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Luca, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni diTv alla vigilia del match contro il Torino: le sue parole Luca, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni diTv alla vigilia del match contro il Torino. Le sue parole. Che tipo di reazione si aspetta dalladopo le sconfitte con Lazio e Atalanta? So di avere unache vuole. Possiamo dire che quella di domani sarà la prima gara di un mini ciclo che darà molte indicazioni su come potrà concludersi il campionato dell’? Quando gli allenatori dicono di dover pensare a una gara per volta non è una frase fatta, ma un concetto: l’idea di focalizzare tutta ...

Advertising

Toro_News : ?? | CONFERENZA STAMPA Le parole della vigilia di Luca #Gotti, domani c'è #UdineseTorino. 'Non so se sarà una partit… - ItaSportPress : Udinese, Gotti: 'Quando diciamo di dover pensare a una gara per volta non è una frase fatta' -… - Toro_News : ? | CONVOCATI I 23 nomi della lista di #Gotti per #UdineseTorino. Alcune assenze eccellenti, soprattutto in attacco… - calciodangolo_ : #UdineseTorino, i convocati di #Gotti: ancora out #Deulofeu, #Nuytinck in lista - Udinese_1896 : I bianconeri convocati da Mister Gotti per #UdineseTorino ?? Squad list ?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #SerieATIM… -