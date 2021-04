Ucraina - Russia | la Casa Bianca in allerta | ' Biden potrebbe inviare delle navi da guerra nel Mar Nero'

(Di venerdì 9 aprile 2021) La portavoce della, Jen Psaki, ha spiegato come allacresca la preoccupazione per la recente escalationaggressioni russe nell'orientale compresi i movimenti di ...

...come alla Casa Bianca cresca la preoccupazione per la recente escalation delle aggressioni russe nell'orientale compresi i movimenti di truppe russe sul confine con l'. 'Lanon ...... si diranno alla Nato, che la Turchia ci serve, in funzione anti - russa e pro -, e sta ... Cosa diranno gli Usa? Cosa dirà la Nato? E la? E la Cina? Insomma, tira brutta aria, in Italia, ...Continuano le tensioni Ucraina-Russia. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha chiesto al presidente russo Putin di ritirare le truppe.La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki: “La Russia non ha mai avuto così tante truppe sul confine con l’Ucraina dal 2014. Questi sono segnali profondamente preoccupanti” ...