Ucraina: Mosca, muoviamo le truppe in Russia come vogliamo (Di venerdì 9 aprile 2021) Vladimir Putin ha dato "le necessarie spiegazioni" ad Angela Merkel: "Siamo liberi di spostare le nostre forze armate, qualsiasi unità sul territorio della Russia a nostra discrezione". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Vladimir Putin ha dato "le necessarie spiegazioni" ad Angela Merkel: "Siamo liberi di spostare le nostre forze armate, qualsiasi unità sul territorio dellaa nostra discrezione". Lo ha detto il ...

Advertising

BeppeMastrotta : Un giorno vorrò capire cosa ci fanno gli americani in Ucraina, visto che l'Ucraina non è un paese NATO. Fossi nella… - gemin_steven98 : RT @Radio1Rai: ??Crisi Ucraina-Russia in #Donbass. La potenziale adesione ucraina alla #Nato non porterà la pace ma forse conseguenze irreve… - Radio1Rai : ??Crisi Ucraina-Russia in #Donbass. La potenziale adesione ucraina alla #Nato non porterà la pace ma forse conseguen… - solInvi14086706 : @civcatt @davydunz Si riparte da dove si era rimasti, quando #Putin era là dove è adesso ed aveva già invaso il… - gpellarin84 : RT @OGiannino: Capostaff di Putin ammonisce Ucraina 'a non spararsi in testa' se entrasse nella NATO. E aggiunge: Mosca può intervenire in… -