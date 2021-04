Tv: alla Rai diritti esclusivi mondiale Qatar 2022 (Di venerdì 9 aprile 2021) La Rai si è assicurata i diritti esclusivi per i Mondiali di Qatar 2022. Lo ha reso noto la Fifa. La Rai ha ricevuto i diritti audiovisivi per più piattaforme, televisione, canali digitali e radio, e ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) La Rai si è assicurata iper i Mondiali di. Lo ha reso noto la Fifa. La Rai ha ricevuto iaudiovisivi per più piattaforme, televisione, canali digitali e radio, e ...

Advertising

TvTalk_Rai : Mettiti nei panni di un intervistatore e fai una domanda su passato, presente o futuro televisivo di @TommasoZorzi.… - RaiSport : ? #Qatar2022: alla #Rai i diritti in esclusiva delle 64 #partite Lo comunica la #Fifa in una nota. Il primo… - fanpage : ?? La Rai trasmetterà tutte le partite del mondiale 2022 - LaRmosciata : Cecchi Paone che l’altro giorno in tRai ha lanciato frecciatina alla D’urso dicendo che “purtroppo fra poco Olesya… - ilcontemax7 : RT @NonSoloJuve: I MONDIALI DEL QATAR IN ESCLUSIVA ALLA RAI ??”Colpo grosso della Rai. La Fifa sarebbe pronta ad annunciare l’aggiudicazio… -