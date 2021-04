Tutti gli uomini del presidente: il film sul valore della stampa contro il potere corrotto (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutti gli uomini del presidente, diretto da Alan J. Pakula e vincitore di quattro Premi Oscar, è uno dei film manifesto del cinema americano degli anni Settanta: riscopriamolo insieme. Il 9 Aprile del 1976 arrivava nelle sale statunitensi Tutti gli uomini del presidente, un film manifesto del cinema d'inchiesta degli anni Settanta e un caposaldo a difesa della libertà di stampa e del valore assoluto del giornalismo nella denuncia del potere corrotto, e in particolare dei vertici delle istituzioni e della politica. Diretto da Alan J. Pakula e con due protagonisti d'eccezione quali Robert Redford e Dustin Hoffman, il film racconta ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021)glidel, diretto da Alan J. Pakula e vincitore di quattro Premi Oscar, è uno deimanifesto del cinema americano degli anni Settanta: riscopriamolo insieme. Il 9 Aprile del 1976 arrivava nelle sale statunitensiglidel, unmanifesto del cinema d'inchiesta degli anni Settanta e un caposaldo a difesalibertà die delassoluto del giornalismo nella denuncia del, e in particolare dei vertici delle istituzioni epolitica. Diretto da Alan J. Pakula e con due protagonisti d'eccezione quali Robert Redford e Dustin Hoffman, ilracconta ...

