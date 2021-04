Turismo in Sicilia. Parla l’assessore Messina: “Così ci prepariamo a ripartire” (Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo, 9 apr – “Non ci siamo mai fermati e la programmazione di questo 2021 ha tutte le carte in regola per fare della Sicilia meta turistica privilegiata”. Nessun tentennamento da parte dell’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina; ma il suo più che un lavoro sembra una vera e propria “sfida alle stelle”. Il governo centrale chiamato a dare risposte per il primo assaggio di stagione turistica, con le vacanze di Pasqua, ha mostrato cortocircuiti evidenti e grossi limiti. “Affrontiamo un paradosso dopo l’altro, costretti a far applicare divieti e chiusure mentre in altri Paesi, in cui noi italiani possiamo andare (incredibilmente, n.d.r.) la stagione non è a rischio”, dice Messina al Primato Nazionale. E sulla sua pagina politica Facebook rincara la dose, commentando il forte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo, 9 apr – “Non ci siamo mai fermati e la programmazione di questo 2021 ha tutte le carte in regola per fare dellameta turistica privilegiata”. Nessun tentennamento da parte delregionale al, Sport e Spettacolo Manlio; ma il suo più che un lavoro sembra una vera e propria “sfida alle stelle”. Il governo centrale chiamato a dare risposte per il primo assaggio di stagione turistica, con le vacanze di Pasqua, ha mostrato cortocircuiti evidenti e grossi limiti. “Affrontiamo un paradosso dopo l’altro, costretti a far applicare divieti e chiusure mentre in altri Paesi, in cui noi italiani possiamo andare (incredibilmente, n.d.r.) la stagione non è a rischio”, diceal Primato Nazionale. E sulla sua pagina politica Facebook rincara la dose, commentando il forte ...

