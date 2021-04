Turchia | ' se Draghi cerca dittatura guardi alla storia d' Italia'

Advertising

"Se" il primo ministro italiano Mario"vuole vedere cosa sia una dittatura, deve guardare alla storia recente" del suo Paese "e lo vedrà molto chiaramente". Così il vicepresidente turco Fuat Oktay, commentando le frasi di ieri del ...Più specificamente, alla domanda se la Commissione e l'Ue condividano la definizione di Erdogan come 'un dittatore' data da, Stano ha risposto: 'Laè un paese che ha un Parlamento e un ..."Se" il primo ministro italiano Mario Draghi "vuole vedere cosa sia una dittatura, deve guardare alla storia recente" del suo Paese "e lo vedrà molto chiaramente". (ANSA) ...Un mese e mezzo da premier in piena pandemia e con un folto gruppo di partiti da mettere insieme, con idee anche opposte su certi temi, non è cosa da poco. Ed ecco che anche una persona sempre pacata, ...