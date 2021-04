Tumore al seno, "Progetto donna" alla Federico II. D'Andrea: "Per la prima volta, dalla demolizione alla ricostruzione" (Di venerdì 9 aprile 2021) Buone notizie dalla lotta al Tumore al seno: presso l'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli parte il “Progetto donna” della Breast Unit diretta da Francesco D'Andrea, direttore del dipartimento di chirurgia plastica e neo direttore del percorso chirurgico riservato ai problemi della mammella femminile. «In questo momento in cui la pandemia continua a correre e i contagi non diminuiscono o restano stabili, al di là delle problematiche legate ai piani vaccinali troppo spalmati nel tempo e alle restrizioni a mio avviso inadeguate, la chirurgia plastica continua a fare il suo dovere operando a livello di sistema sanitario nazionale sulle patologie che non possono fermarsi di fronte all'emergenza sanitaria e cioè i tumori». ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Buone notizie dlotta alal: presso l'azienda ospedaliera universitariaII di Napoli parte il “” della Breast Unit diretta da Francesco D', direttore del dipartimento di chirurgia plastica e neo direttore del percorso chirurgico riservato ai problemi della mammella femminile. «In questo momento in cui la pandemia continua a correre e i contagi non diminuiscono o restano stabili, al di là delle problematiche legate ai piani vaccinali troppo spalmati nel tempo e alle restrizioni a mio avviso inadeguate, la chirurgia plastica continua a fare il suo dovere operando a livello di sistema sanitario nazionale sulle patologie che non possono fermarsi di fronte all'emergenza sanitaria e cioè i tumori». ...

