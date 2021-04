Trump si trasferisce su Telegram e appoggia Rubio per l' elezione al Senato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trump trasferisce

Globalist.it

"È un onore dare al senatore degli Stati Uniti Marco Rubio la mia completa e totale approvazione", ha scrittonella sua dichiarazione definendo Rubio "un instancabile difensore del popolo della ...... a New York, dove vive attualmente in un appartamento all'interno dellaTower. La società, ... L'amministratore unico, Giacomo Arcaro, siall'estero per lavoro, mentre gli 8 dipendenti ...La sua piattaforma preferita lo ha giustamente eliminato pochi mesi fa dopo il disastro di Capitol Hill, ma l'ex presidente americano Donald Trump ha trovato il modo per farsi vivo, affidando a ...L’amministrazione Trump la aveva abbassata dal 35% al 21% ... Una tecnica molto seguita è quella di trasferire in capo a una società madre con sede in uno stato dalla tassazione leggera buona parte ...