Triduo di preghiera alla Vergine della Rivelazione – 1° giorno (Di venerdì 9 aprile 2021) “Sono la Vergine della Rivelazione. Tu mi perseguiti, ora basta”: con queste parole la Madonna alla Tre Fontane a Roma si rivolse a Bruno Cornacchiola. Bruno Cornacchiola, tramviere romano di 34 anni, è un accanito avversatore della Chiesa Cattolica. Il 12 aprile 1947 si trova con i tre figli in una grotta nei pressi della L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 9 aprile 2021) “Sono la. Tu mi perseguiti, ora basta”: con queste parole la MadonnaTre Fontane a Roma si rivolse a Bruno Cornacchiola. Bruno Cornacchiola, tramviere romano di 34 anni, è un accanito avversatoreChiesa Cattolica. Il 12 aprile 1947 si trova con i tre figli in una grotta nei pressiL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

maretegge : RT @CiaoKarol: ???? PADRE PIO ERA DEVOTO DI SANTA GEMMA GALGANI ?? RECITA LA SUPPLICA PER CHIEDERE UNA GRAZIA ?????? - CiaoKarol : ???? PADRE PIO ERA DEVOTO DI SANTA GEMMA GALGANI ?? RECITA LA SUPPLICA PER CHIEDERE UNA GRAZIA ?????? - CiaoKarol : Triduo di preghiera a Santa Gemma Galgani: supplica per ottenere una grazia (2° giorno): Recita la supplica del tri… - OrnellaFelici : Oggi, 8 Aprile, inizia il triduo di preghiera a Santa Gemma Galgani: supplica per una grazia (1° giorno): Recita la… - PreghiereMiryS : ?? Triduo a Santa Gemma Galgani ?? Inizia l’8 e termina il 10 Aprile ?? -