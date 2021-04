Trento | aggredisce carabinieri con ascia | militare spara e lo uccide

Advertising

repubblica : Trento, fugge a un posto di blocco, aggredisce i carabinieri e viene ucciso - Cubano_74 : Aggiornamento: aggredisce i @_Carabinieri_ con un'accetta che sparano e lo uccidono. - incostante_enza : RT @repubblica: Trento, fugge a un posto di blocco, aggredisce i carabinieri e viene ucciso - InFoDifesa : Trento, fugge a un posto di blocco, aggredisce i #Carabinieri e viene ucciso - - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Aggiornamento: aggredisce i carabinieri con un'accetta che sparano e lo uccidono. E' successo ad Ala. -

Un uomo di 44 anni, pregiudicato, morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso dalla pistola d ordinanza di un carabiniere. Il fatto accaduto a Pilcante di Ala () , nel Sud del Trentino . L uomo, che stando alle prime informazioni avrebbe forzato un posto di controllo dei carabinieri durante un servizio stradale, dopo essere stato raggiunto nella sua ...Sul posto per i soccorsi sono arrivate le ambulanze allertate da Centrale Unica 112, i Vigili del Fuoco volontari e anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco di, ma i soccorsi sono stati ...Trento, 9 aprile 2021 - Si è scagliato con un'accetta in mano contro un carabiniere, ed è stato ucciso. Un pregiudicato di 44 anni, residente a Pilcante, una frazione di Ala, in Trentino, è morto dopo ...Il fatto è accaduto a Pilcante di Ala (Trento), nel Sud del Trentino ... dopo essere stato raggiunto nella sua abitazione, ha aggredito i militari dell’Arma con un’accetta.