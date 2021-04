TRENTATREESIMA GIORNATA SERIE BKT, CREMONESE – PORDENONE: 22 CONVOCATI (Di venerdì 9 aprile 2021) Sabato 10 aprile: il PORDENONE fa visita alla CREMONESE allo stadio “Zini” di Cremona. Calcio d’inizio alle 14:00. 33esima GIORNATA della SERIE BKT 2020/21. Arbitro Santoro di Messina, assistenti Della Croce di Rimini e Nuzzi di Valdarno. Quarto ufficiale Rapuano di Rimini. I 22 CONVOCATI di mister Domizzi: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Samuele Perisan (22), Gaetano Fasolino (77) DIFENSORI: Filippo Berra (2), Mirko Stefani (4), Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Michele Camporese (31), Nicola Falasco (54) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Luca Magnino (16), Simone Pasa (20), Gianvito Misuraca (21), Kevin Biondi (27), Manuel Scavone (29), Alessandro Mallamo (30), Roberto Zammarini (33), Matteo Rossetti (88) ATTACCANTI: Aldo Banse (18), Karlo Buti? (32), Patrick Ciurria (13), Sebastian Musiolik ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 aprile 2021) Sabato 10 aprile: ilfa visita allaallo stadio “Zini” di Cremona. Calcio d’inizio alle 14:00. 33esimadellaBKT 2020/21. Arbitro Santoro di Messina, assistenti Della Croce di Rimini e Nuzzi di Valdarno. Quarto ufficiale Rapuano di Rimini. I 22di mister Domizzi: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Samuele Perisan (22), Gaetano Fasolino (77) DIFENSORI: Filippo Berra (2), Mirko Stefani (4), Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Michele Camporese (31), Nicola Falasco (54) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Luca Magnino (16), Simone Pasa (20), Gianvito Misuraca (21), Kevin Biondi (27), Manuel Scavone (29), Alessandro Mallamo (30), Roberto Zammarini (33), Matteo Rossetti (88) ATTACCANTI: Aldo Banse (18), Karlo Buti? (32), Patrick Ciurria (13), Sebastian Musiolik ...

