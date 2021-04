Tre cittadini romeni arrestati, facevano delle cose terribili (Di venerdì 9 aprile 2021) Gli agenti della Polizia di Perugia hanno sgominato una banda di romeni che si sono macchiati negli anni di crimini terribili. Polizia – immagine di repertorio (Getty Images)Il Tribunale di Perugia ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare per tre cittadini romeni. Due di loro andranno in carcere e un terzo avrà invece l’obbligo di presentazione alla P.G., i tre sono stati presi a Roma. Queste persone si sono rese protagoniste di atti davvero incredibili. Durante il 2019, infatti, i tre romeni hanno assaltato uno sportello bancomat ad Assisi dopodiché hanno effettuato diversi furti e truffe all’interno di negozi di elettrodomestici. Queste persone sarebbero accusate di associazione a delinquere per reati contro il patrimonio. Durante uno dei loro colpi avrebbero addirittura ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 aprile 2021) Gli agenti della Polizia di Perugia hanno sgominato una banda diche si sono macchiati negli anni di crimini. Polizia – immagine di repertorio (Getty Images)Il Tribunale di Perugia ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare per tre. Due di loro andranno in carcere e un terzo avrà invece l’obbligo di presentazione alla P.G., i tre sono stati presi a Roma. Queste persone si sono rese protagoniste di atti davvero incredibili. Durante il 2019, infatti, i trehanno assaltato uno sportello bancomat ad Assisi dopodiché hanno effettuato diversi furti e truffe all’interno di negozi di elettrodomestici. Queste persone sarebbero accusate di associazione a delinquere per reati contro il patrimonio. Durante uno dei loro colpi avrebbero addirittura ...

FURTI, TRUFFE E ASSALTI A BANCOMAT. LA SQUADRA MOBILE DELLA QUESTURA DI PERUGIA ESEGUE 5 ORDINANZE CAUTELARI A CARICO DI CITTADINI ROMENI. Questure sul web

