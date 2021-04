Travel Pass di IATA per il trasporto aereo debutta a Singapore

(Di venerdì 9 aprile 2021)diper ilil primo Paese ad applicarlo. Cosa bisogna sapere. Si apre l’era deiaporti vaccinali o sanitari per poter viaggiare in sicurezza. Dopo gli annunci dei mesi scorsi, arrivano le prime applicazioni pratiche. In attesa dell’introduzione del Digital Green Certificate, ilaporto vaccinale europeo che dovrebbe entrare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ysabarmar : Iata Travel Pass: debutto con Iberia sulle rotte per il Sud America | TTG Italia - PafferInfo : Iberia lancia lo Iata Travel Pass sulla Madrid-Montevideo - dreamyfollower : Passaporti Covid? Singapore primo paese ad accettare lo Iata Travel Pass - MD80it : Iberia diventa la prima compagnia aerea ad attivare IATA Travel Pass sulle rotte Europa-America Latina - Dubaitaly : .@emirates tra pochi giorni introdurrà il passaporto di viaggio per il coronavirus. Il pass di viaggio digitale, cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Travel Pass

La Repubblica

Garavaglia a Sputnik: "Partiamo con il Greene poi si andrà verso i voli Covid - free per tutti" Ildella IATA Nei giorni scorsi è stato reso noto che la compagnia aerea Singapore ...Quello che si va delineando è però, come raccontava qualche giorno fa Massimo Gaggi, una babele di iniziative: sono già in campo l'Excelsiordi New York, ildella IATA e la Vaccine ...Tra questi c’è il Travel Pass di IATA, di cui vi avevamo già parlato, un passaporto digitale sanitario per il trasporto aereo. È stato messo a punto da IATA, International Air Transport Association, ...“Per il secondo anno di fila il turismo sarà diverso, con molta più enfasi sulla prossimità”. Lo scrive il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, in un articolo pubblicato su Link ...