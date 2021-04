Trasporto aereo, voli con il Marocco interdetti fino al 21 maggio (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – C’è anche l’Italia nella lista dei 37 Paesi che non potranno fare decollare aerei con passeggeri verso il Marocco, che ha interdetto i collegamenti con i propri aeroporti fino al 21 maggio, allo scopo di prevenire una possibile nuova ondata di Covid-19. Oltre ai sorvoli, fanno eccezione i voli sanitari e cargo. I voli speciali dovranno avere l’autorizzazione della DTA, direzione del Trasporto aereo via ministro degli Esteri e su richiesta del governo del Paese di partenza. Oltre all’Italia, la lista include Francia, Spagna, Regno Unito, Danimarca, Sud Africa, Australia, Belgio, Austria, Portogallo, Svezia, Repubblica ceca, Ucraina, Germania, Olanda, Svizzera e Turchia. E ancora, Brasile, Irlanda, Nuova Zelanda, Egitto, Algeria, Congo, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – C’è anche l’Italia nella lista dei 37 Paesi che non potranno fare decollare aerei con passeggeri verso il, che ha interdetto i collegamenti con i propri aeroportial 21, allo scopo di prevenire una possibile nuova ondata di Covid-19. Oltre ai sor, fanno eccezione isanitari e cargo. Ispeciali dovranno avere l’autorizzazione della DTA, direzione delvia ministro degli Esteri e su richiesta del governo del Paese di partenza. Oltre all’Italia, la lista include Francia, Spagna, Regno Unito, Danimarca, Sud Africa, Australia, Belgio, Austria, Portogallo, Svezia, Repubblica ceca, Ucraina, Germania, Olanda, Svizzera e Turchia. E ancora, Brasile, Irlanda, Nuova Zelanda, Egitto, Algeria, Congo, ...

Advertising

fattoquotidiano : Trasporto aereo, Parigi trova l’accordo con l’Ue sui nuovi aiuti per Air France. Sindacati: “Bruxelles vuol elimina… - ItalianAirForce : #Scramble per 2 Eurofighter del 51° Stormo dell'#AeronauticaMilitare che oggi sono decollati per intercettare un ae… - DividendProfit : Trasporto aereo, voli con il Marocco interdetti fino al 21 maggio - zingaradellaria : RT @StartMagNews: Il Governo italiano dovrebbe utilizzare il Golden Power per salvare e rilanciare il Trasporto aereo nazionale con Alitali… - ababbo : RT @DFiumicino: Alitalia, intervista al Segretario Alfonsi (@uglta): Il Governo punti sul Trasporto Aereo Si è da poco concluso l’incontro… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto aereo Trasporto aereo, voli con il Marocco interdetti fino al 21 maggio I voli speciali dovranno avere l'autorizzazione della DTA, direzione del trasporto aereo via ministro degli Esteri e su richiesta del governo del Paese di partenza. Oltre all'Italia, la lista include ...

Poste Air Cargo, nuova rotta per Tel Aviv: un volo merci ogni settimana, primo collegamento con l'estero ... si inserisce nel quadro del piano di espansione sul mercato internazionale con l'obiettivo di rafforzare la sua presenza nel trasporto aereo merci nel bacino del Mediterraneo. Poste Air Cargo, nuova ...

Trasporto aereo, voli con il Marocco interdetti fino al 21 maggio ilmessaggero.it Trasporto aereo, voli con il Marocco interdetti fino al 21 maggio (Teleborsa) - C’è anche l’Italia nella lista dei 37 Paesi che non potranno fare decollare aerei con passeggeri verso il Marocco, che ha interdetto i collegamenti con i propri aeroporti fino al 21 magg ...

Da Caselle, nuovi voli verso le Isole Canarie Si tratta di un investimento importante da parte di un vettore di qualità, che dà un segnale positivo in un momento particolarmente complicato per il settore del trasporto aereo e per il turismo. Il ...

I voli speciali dovranno avere l'autorizzazione della DTA, direzione delvia ministro degli Esteri e su richiesta del governo del Paese di partenza. Oltre all'Italia, la lista include ...... si inserisce nel quadro del piano di espansione sul mercato internazionale con l'obiettivo di rafforzare la sua presenza nelmerci nel bacino del Mediterraneo. Poste Air Cargo, nuova ...(Teleborsa) - C’è anche l’Italia nella lista dei 37 Paesi che non potranno fare decollare aerei con passeggeri verso il Marocco, che ha interdetto i collegamenti con i propri aeroporti fino al 21 magg ...Si tratta di un investimento importante da parte di un vettore di qualità, che dà un segnale positivo in un momento particolarmente complicato per il settore del trasporto aereo e per il turismo. Il ...