Tragedia durante un matrimonio | bambino di tre anni cade in piscina e muore

(Di venerdì 9 aprile 2021)oggi pomeriggio in una villetta sul litorale di Quartu Sant'Elena, a pochi chilometri da Cagliari. Un bimbo di tree mezzo è caduto in unaed è annegato. Sul posto sono ...

Advertising

_giogioooooo_ : RT @eatpraytrash: Fariba preoccupata che possa succedere qualcosa ai suoi familiari o a Giuly dopo la tragedia capitata a Dayane durante il… - piccolaprelemi : RT @eatpraytrash: Fariba preoccupata che possa succedere qualcosa ai suoi familiari o a Giuly dopo la tragedia capitata a Dayane durante il… - itsmc17 : RT @eatpraytrash: Fariba preoccupata che possa succedere qualcosa ai suoi familiari o a Giuly dopo la tragedia capitata a Dayane durante il… - eatpraytrash : Fariba preoccupata che possa succedere qualcosa ai suoi familiari o a Giuly dopo la tragedia capitata a Dayane dura… - lacittanews : L'uomo, un pregiudicato, non si era fermato all'alt dei militari durante un controllo stradale. E' scattato l'inseg… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia durante

oggi pomeriggio in una villetta sul litorale di Quartu Sant'Elena, a pochi chilometri da ... Secondo quanto appreso, il bimbouna cerimonia sarebbe sfuggito al controllo dei familiari, ......di Rolling " 9 aprile 2021 Quella che a molti potrebbe apparire come una farsa è stata una,... Ma, come urla una voltaun crollo psicotico sul palco su cui sta suonando, Dio gli ha dato ...Tragedia oggi pomeriggio in una villetta sul litorale di Quartu Sant'Elena, a pochi chilometri da Cagliari. Un bimbo di tre anni e mezzo è caduto in una piscina ed è annegato.Il piccolo era figlio di un pastore ortodosso ucraino che stava celebrando un matrimonio in casa, secondo i primi accertamenti che i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena stanno svolgendo ...