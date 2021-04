Traffico Roma del 09-04-2021 ore 20:00 (Di venerdì 9 aprile 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione migliora gradualmente il Traffico sul Grande Raccordo Anulare su entrambe le carreggiate anche se il raccomandiamo ancora prudenza tra la Roma Fiumicino El Ostiense in esterna più scorrevole la circolazione anche sulle tratto cittadino della Roma Teramo e sull intero tratto della tangenziale est continuano però le difficoltà per chi è in viaggio sulla Salaria a causa di una precedente incidente al km 19 con code tra Settebagni e Monterotondo Scalo In entrambe le direzioni prudenza per la stessa causa anche al Torrino su Viale Luigi Guglielmi all’altezza di via Giovanni prini un terzo incidente a Spinaceto su Viale Caduti per la Resistenza dei prezzi di via dei Caduti civili più Traffico all’Eur e nelle zone limitrofe per le modifiche alla ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione migliora gradualmente ilsul Grande Raccordo Anulare su entrambe le carreggiate anche se il raccomandiamo ancora prudenza tra laFiumicino El Ostiense in esterna più scorrevole la circolazione anche sulle tratto cittadino dellaTeramo e sull intero tratto della tangenziale est continuano però le difficoltà per chi è in viaggio sulla Salaria a causa di una precedente incidente al km 19 con code tra Settebagni e Monterotondo Scalo In entrambe le direzioni prudenza per la stessa causa anche al Torrino su Viale Luigi Guglielmi all’altezza di via Giovanni prini un terzo incidente a Spinaceto su Viale Caduti per la Resistenza dei prezzi di via dei Caduti civili piùall’Eur e nelle zone limitrofe per le modifiche alla ...

