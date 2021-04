Tra scommesse sportive e giochi online gli italiani sempre più portati al gioco digitale (Di venerdì 9 aprile 2021) Gli ultimi mesi hanno messo il turbo a diversi processi già in atto da tempo. La digitalizzazione è diventata parte integrante di ciascuno. Le stesse aziende hanno investito sul mondo digitale, sul web, sull’innovazione tecnologica. I cittadini, anche quella fetta di popolazione anziana meno digitalizzata, hanno preso maggiore confidenza con la tecnologia ed i servizi digitali. Questo vale anche nel mondo dell’intrattenimento e dell’industria del gioco d’azzardo. Per tutti gli italiani, indipendentemente da quale sia il casino online preferito, il gioco è ormai digitale. Vale per le scommesse sportive come per i casinò. Si gioca da mobile e connessi in rete. Si abbattono così le barriere spazio temporali. Il gioco ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 aprile 2021) Gli ultimi mesi hanno messo il turbo a diversi processi già in atto da tempo. La digitalizzazione è diventata parte integrante di ciascuno. Le stesse aziende hanno investito sul mondo, sul web, sull’innovazione tecnologica. I cittadini, anche quella fetta di popolazione anziana meno digitalizzata, hanno preso maggiore confidenza con la tecnologia ed i servizi digitali. Questo vale anche nel mondo dell’intrattenimento e dell’industria deld’azzardo. Per tutti gli, indipendentemente da quale sia il casinopreferito, ilè ormai. Vale per lecome per i casinò. Si gioca da mobile e connessi in rete. Si abbattono così le barriere spazio temporali. Il...

