Tra giornalismo e musica, ecco la storia di una dinastia italiana (Di venerdì 9 aprile 2021) La sera del 31 gennaio, mentre il sipario si era appena sollevato sul salone fastoso di casa Rosani, Luigi Albertini passeggiava nei pressi del Teatro Manzoni, in attesa di conoscere l'esito dell'opera di Giuseppe Giacosa. Anche lui un giorno l'avrebbe chiamato Pin? E quanto mancava a quel giorno? Camminava e pensava a Piera, all'effetto che aveva avuto sui suoi sentimenti. Era arrivato a Laveno con la testa foderata di pagine del «Corriere della Sera» e l'aveva riportata indietro a Milano piena d'acqua di lago su cui si riflettevano due sagome felici. Piera – o Pierina, come la chiamava suo padre con affetto – l'aveva ammaliato con i suoi discorsi, con la sua logica ferrea e la sua cultura così ampia. Certo, era figlia di un grande scrittore, ma non si era mai figurato d'incontrare una ragazza di diciotto anni cresciuta leggendo Dante e Manzoni, Tolstoj e Dostoevskij, i grandi ...

