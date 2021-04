Toscana zona arancione, province Firenze e Prato restano rosse (Di venerdì 9 aprile 2021) La Toscana è in zona arancione da lunedì 12 aprile, per atto del ministro della Salute, Roberto Speranza. Sentito lo stesso ministro – informa la Regione – permangono in zona rossa fino alle ore 14 di sabato 17 aprile le province di Firenze e Prato, i comuni di San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto parte della provincia di Pisa ma compresi nella zona socio sanitaria Valdarno Empolese Valdelsa, i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Radicondoli compresi nella zona socio sanitaria Alta Valdelsa per la provincia di Siena. Le due province di Firenze e Prato e le due zone socio sanitarie superano l’indice di ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 aprile 2021) Laè inda lunedì 12 aprile, per atto del ministro della Salute, Roberto Speranza. Sentito lo stesso ministro – informa la Regione – permangono inrossa fino alle ore 14 di sabato 17 aprile ledi, i comuni di San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto parte della provincia di Pisa ma compresi nellasocio sanitaria Valdarno Empolese Valdelsa, i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Radicondoli compresi nellasocio sanitaria Alta Valdelsa per la provincia di Siena. Le duedie le due zone socio sanitarie superano l’indice di ...

