Tornano i “Barbapapà”: dal 12 aprile la nuova serie dedicata alla grande famiglia ecologista (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – I Barbapapà, gli iconici personaggi colorati fra i più cult di sempre, stanno tornando sugli schermi di tutto il mondo con una nuova serie, e arrivano in esclusiva in chiaro su Rai Yoyo da lunedì 12 aprile (dal lunedì al venerdì, alle ore 7:20 e in replica tutti i giorni alle ore 15:55 e dalla domenica al venerdì alle ore 20:50) con un doppio episodio e in anteprima esclusiva su RaiPlay da sabato 10 aprile con il boxset dei primi 26 episodi. Dai mitici libri per bambini francesi diventati un altrettanto famoso cartoon che ha accompagnato intere generazioni a partire dagli anni Settanta, i leggendari Barbapapà, la più pop delle famiglie, Tornano con la loro straordinaria capacità di trasformarsi in qualsiasi cosa, per intrattenere anche il ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – I, gli iconici personaggi colorati fra i più cult di sempre, stanno tornando sugli schermi di tutto il mondo con una, e arrivano in esclusiva in chiaro su Rai Yoyo da lunedì 12(dal lunedì al venerdì, alle ore 7:20 e in replica tutti i giorni alle ore 15:55 e ddomenica al venerdì alle ore 20:50) con un doppio episodio e in anteprima esclusiva su RaiPlay da sabato 10con il boxset dei primi 26 episodi. Dai mitici libri per bambini francesi diventati un altrettanto famoso cartoon che ha accompagnato intere generazioni a partire dagli anni Settanta, i leggendari, la più pop delle famiglie,con la loro straordinaria capacità di trasformarsi in qualsiasi cosa, per intrattenere anche il ...

