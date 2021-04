Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici eliminato troppo presto si racconta a Verissimo (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’intervista meritatissima quella di Tommaso Stanzani a Verissimo. Il ballerino di Amici che con gran sorpresa di tutti è stato già eliminato dal serale si sta riprendendo dalle emozioni appena vissute. Non fa mistero sul dispiacere provato la scorsa settimana quando dopo tanti complimenti, impegno e sudore ha dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi. Con Tommaso Stanzani è sembrato di rivivere le vecchie edizioni di Amici quando gli alunni venivano premiati solo per il talento, ma poi è arrivata l’eliminazione da parte della giuria. Un ballerino che ha ancora tanto da imparare ma che in poco tempo ha dimostrato tutte le qualità per potere crescere. L’educazione che non hanno tutti e la voglia di arrivare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 aprile 2021) Un’intervista meritatissima quella di. Ildiche con gran sorpresa di tutti è stato giàdal serale si sta riprendendo dalle emozioni appena vissute. Non fa mistero sul dispiacere provato la scorsa settimana quando dopo tanti complimenti, impegno e sudore ha dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi. Conè sembrato di rivivere le vecchie edizioni diquando gli alunni venivano premiati solo per il talento, ma poi è arrivata l’eliminazione da parte della giuria. Unche ha ancora tanto da imparare ma che in poco tempo ha dimostrato tutte le qualità per potere crescere. L’educazione che non hanno tutti e la voglia di arrivare ...

Advertising

free27337745 : RT @giomatrash: Il re ?Tommaso Stanzani ? once said: #Amici20 - almightyxlouu : RT @giomatrash: Il re ?Tommaso Stanzani ? once said: #Amici20 - sottonaditz : #tzvip Tommaso Zorzi scusa ma Tommaso Stanzani è sbarcato su Twitter e io mi sento libera di cambiare protetto per… - unabalenottera : @tommistanza @comeanimamai benvenuto tommaso stanzani - vlzperfectnow : Tommaso Stanzani è l'unica persona che mette d'accordo tutto Twitter, ho visto nemici acerrimi diventare moots grazie a lui potente proprio -