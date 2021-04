Tommaso Stanzani dopo l’eliminazione ad Amici 20: “Mi sto riprendendo” (Di venerdì 9 aprile 2021) Tommaso Stanzani dopo l’eliminazione ad Amici di Maria De Filippi ha rotto il silenzio negli studi di Silvia Toffanin a Verissimo. Tommaso Stanzani era uno dei candidati alla vittoria, per la categoria ballo, di questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, ma dopo la puntata andata in onda sabato scorso i giudici del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 aprile 2021)addi Maria De Filippi ha rotto il silenzio negli studi di Silvia Toffanin a Verissimo.era uno dei candidati alla vittoria, per la categoria ballo, di questa nuova edizione didi Maria De Filippi, mala puntata andata in onda sabato scorso i giudici del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

_aboutaurora : RT @invoItino: francesca manzini può solo prendere lezioni dal re delle imitazioni tommaso stanzani #Amici20 - soverdualdri : RT @doveseiamore: chiamatemi pazza, sì pazza per tommaso stanzani #Amici20 - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Tommaso Stanzani, Alice Campello e gli altri ospiti di Verissimo di sabato 10 aprile' su Medias… - sboccoo : RT @seemone01: Raga ma ci starebbe troppo una page tipo 'Tommaso stanzani dancing to' ASCOLTATE LE MIE PREGHIERE - ibacideisangiu1 : RT @doveseiamore: chiamatemi pazza, sì pazza per tommaso stanzani #Amici20 -