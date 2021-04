Tom Cruise perse il ruolo di Edward mani di forbice a causa delle sue domande strane (Di venerdì 9 aprile 2021) Tom Cruise perse il ruolo principale di Edward mani di forbice a causa delle strane domande che continuava insistentemente a porre a Tim Burton e alla sceneggiatrice del film. Tom Cruise perse il ruolo del protagonista di Edward mani di forbice a causa delle strane domande con cui continuava a tempestare il regista Tim Burton e Caroline Thompson, l'autrice della sceneggiatura della pellicola, la quale dichiarò: "Cruise era molto interessato al ruolo principale, ma si autoescluse." "Cruise voleva sapere ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021) Tomilprincipale didiche continuava insistentemente a porre a Tim Burton e alla sceneggiatrice del film. Tomildel protagonista didicon cui continuava a tempestare il regista Tim Burton e Caroline Thompson, l'autrice della sceneggiatura della pellicola, la quale dichiarò: "era molto interessato alprincipale, ma si autoescluse." "voleva sapere ...

