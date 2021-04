Tifosi a Roma per Euro 2020, il Cts frena ma l’Uefa fissa l’ultimatum: “Entro il 19 aprile attendiamo risposta” (Di sabato 10 aprile 2021) l’Uefa dà l’ultimatum all’Italia: “Entro il 19 aprile attendiamo risposta per sapere se Roma potrà ospitare i Tifosi allo stadio per Euro 2020” Il Governo ha detto sì, il Cts nì, la Uefa non attenderà ancora molto. Il principale organo calcistico Europeo ha fissato l’ultimatum definitivo all’Italia e a tutti i paesi ospitanti le partite di Euro 2020 per quanto riguarda un piano di ingresso di Tifosi allo stadio: il 19 aprile. “In quella data verrà deciso se le partite previste in quelle città si disputeranno effettivamente in quegli impianti” ha fatto sapere l’Uefa – come si ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021)dàall’Italia: “il 19per sapere sepotrà ospitare iallo stadio per” Il Governo ha detto sì, il Cts nì, la Uefa non attenderà ancora molto. Il principale organo calcisticopeo hatodefinitivo all’Italia e a tutti i paesi ospitanti le partite diper quanto riguarda un piano di ingresso diallo stadio: il 19. “In quella data verrà deciso se le partite previste in quelle città si disputeranno effettivamente in quegli impianti” ha fatto sapere– come si ...

