Them su Prime Video, la serie antologica che racconta il razzismo attraverso la paura (Di venerdì 9 aprile 2021) Them su Prime Video è la nuova serie antologica che punta a raccontare il razzismo attraverso la paura. Nel periodo noto come la Grande Migrazione, milioni di famiglie afroamericane si sono trasferite dal rurale sud degli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle le leggi Jim Crow, nel Nord-est, Midwest e Ovest per lavorare nelle fabbriche. La famiglia protagonista di Them su Prime Video è quella degli Emory. È il 14 settembre 1953 quando Henry, Livia e le loro due figlie trovano casa nell'assolata California. Un posto idilliaco, vicino a Santa Monica, dove sperano di poter ricominciare da zero. Come si evince dalla premessa, ovviamente le cose non andranno come si auguravano.

Ultime Notizie dalla rete : Them Prime Them, la nuova serie TV horror di Amazon Prime Video QUOTIDIANO.NET Them: trama e cast serie Amazon Prime Video Henry e Lucky Emory decidono di trasferirsi con la famiglia dal North Carolina a un quartiere di soli bianchi a Los Angeles. La casa della famiglia in una strada alberata apparentemente idilliaca ...

Them su Amazon Prime Video l’antologia horror a sfondo razziale (ma solo in versione originale) Them su Amazon Prime Video dal 9 aprile ma solo in versione originale, in estate il doppiaggio. Them è una serie tv antologica creata da Little Marvin e prodotta da Lena Waithe e ...

Henry e Lucky Emory decidono di trasferirsi con la famiglia dal North Carolina a un quartiere di soli bianchi a Los Angeles. La casa della famiglia in una strada alberata apparentemente idilliaca ...Them su Amazon Prime Video dal 9 aprile ma solo in versione originale, in estate il doppiaggio. Them è una serie tv antologica creata da Little Marvin e prodotta da Lena Waithe e ...