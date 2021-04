The Crowded Room su Apple TV+, nuova serie TV con Tom HollandHDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Apple ha ordinato la produzione di una nuova serie per la sua piattaforma Apple TV+, si intitolerà The Crowded Room e tra i protagonisti troveremo nuovamente Tom Holland (Spider-Man). Un ritorno per l’attore, che è recentemente apparso nel film Cherry, sempre su Apple TV+. In questa nuova produzione Holland non sarà solo l’attore principale ma anche il produttore esecutivo, ma di cosa parlerà The Crowded Room? Si racconterà la storia di Milligan, la prima persona assolta da un crimine a causa del disturbo dissociativo dell’identità, precedentemente noto come disturbo della personalità multipla. La serie TV prenderà ispirazione dalla biografia The Minds of Billy Milligan di Daniel ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021)ha ordinato la produzione di unaper la sua piattaformaTV+, si intitolerà Thee tra i protagonisti troveremomente Tom Holland (Spider-Man). Un ritorno per l’attore, che è recentemente apparso nel film Cherry, sempre suTV+. In questaproduzione Holland non sarà solo l’attore principale ma anche il produttore esecutivo, ma di cosa parlerà The? Si racconterà la storia di Milligan, la prima persona assolta da un crimine a causa del disturbo dissociativo dell’identità, precedentemente noto come disturbo della personalità multipla. LaTV prenderà ispirazione dalla biografia The Minds of Billy Milligan di Daniel ...

